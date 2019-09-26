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Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк за бесчувственность 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Священник осудил друзей и коллег Заворотнюк, обвинив их в пиаре на болезни актрисы. Протоиерей Андрей Ткачев отметил, что видит сейчас «массовое разговорное усердие», которое повергает его в ужас. Священнослужитель назвал творящуюся гласность бессовестностью и напомнил людям вокруг, что когда кто-то испытывает страдания, все остальные должны молча ему сочувствовать.
Всем действительно переживающим Ткачев посоветовал выразить чувства делом — обратиться к семье Насти, предложить родственникам помощь или финансы. Если же люди не могут помочь делом, то им вполне по силам помолиться за звезду «Моей прекрасной няни».
Все происходящее Ткачев сравнил с борьбой за наследство. Как передает слова священника «Царьград», он считает, что шумиха вокруг актрисы сопоставима со смертью старика, когда он умирает, а в соседней комнате родственники борются за еще неполученное наследство.
«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Это недостойно для человека, интересоваться, погружаться в это и активно в этом участвовать», — резюмировал он.
В конце протоиерей призвал журналистов остановиться и не эксплуатировать имя актрисы. Он отметил, что пресса не должна питаться сплетнями о людях, которых сама же в скором времени забудет.
Напомним, недавно журналисты сообщили о том, что всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. Долгое время никто из представителей артистки ситуацию не комментировал, но на днях дочь Анастасии — Анна поблагодарила всех переживающих и попросила прессу оставить ее семью в покое.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Ткачев , Царьград ТВ
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