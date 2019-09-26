«Не то что пчелы, у нас многие люди на грани выживания»

Во всем мире на грани выживания пчелы, а в России — еще и многие люди, заявил в своем инстаграме Максим Галкин

Вчера он опубликовал отрывок выступления 16-летней шведки Греты Тунберг на климатическом саммите в ООН . В понедельник активистка заявила, что экосистемы разрушаются, начинается массовое вымирание, а политики говорят только о деньгах, возлагая надежды на решение экологических проблем на молодежь.

«Планета загибается», — подтвердил Галкин.

По его словам, проблемы, с которыми человечество столкнулось в 21 веке, вымирание пчел и птиц, таяние ледников, мусорное пятно размером с Монголию в океане, — доселе невиданные. Юморист высказал мнение, что Земля ныне выглядит так, будто вскоре разразится апокалипсис, а мировые державы тем временем до сих пор не сплотились для решения проблем.

Он добавил, что в России говорить об экологии сложнее, чем в США и Европе, потому что «у нас не то что пчелы, у нас многие люди на грани выживания». Тем не менее Галкин призвал говорить, а не ждать, когда страна «встанет с колен и выпрямится», потому что к тому времени спасать в России, возможно, будет уже нечего.