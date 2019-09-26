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Выступление школьницы Греты Тунберг в ООН всколыхнуло мировую общественность. А ведь, действительно, мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не в том объёме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеные деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки, а тем временем планета постепенно загибается. Я понимаю, что найдутся те, кто скажет, что девочке текст написали, что это срежиссировано, но разве то, что она говорит, это не правда? Разве не столкнулось человечество в новом тысячелетии с проблемами доселе невиданными — такими как таяние арктических ледников, общемировое вымирание пчёл, вымирание птиц в Америке и огромное мусорное пятно в океане размером с Монголию. Разве ведущие мировые державы сплотились для решения этих проблем, как это показывают часто в голливудских фильмах с хорошим концом? Нет. Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса. Говорить об экологии в России ещё сложнее, чем в Европе или США, потому что у нас не то, что пчёлы — у нас многие люди на грани выживания. Только боюсь, что когда Россия окончательно встанет с колен и выпрямится, в природе русской спасать уже будет нечего.
«Планета загибается», — подтвердил Галкин.