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«Не то что пчелы, у нас многие люди на грани выживания» 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Во всем мире на грани выживания пчелы, а в России — еще и многие люди, заявил в своем инстаграме Максим Галкин.
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Выступление школьницы Греты Тунберг в ООН всколыхнуло мировую общественность. А ведь, действительно, мировые правительства заняты экологией планеты совершенно не в том объёме, который требует масштаб катастрофы. Главы государств тратят бешеные деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки, а тем временем планета постепенно загибается. Я понимаю, что найдутся те, кто скажет, что девочке текст написали, что это срежиссировано, но разве то, что она говорит, это не правда? Разве не столкнулось человечество в новом тысячелетии с проблемами доселе невиданными — такими как таяние арктических ледников, общемировое вымирание пчёл, вымирание птиц в Америке и огромное мусорное пятно в океане размером с Монголию. Разве ведущие мировые державы сплотились для решения этих проблем, как это показывают часто в голливудских фильмах с хорошим концом? Нет. Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса. Говорить об экологии в России ещё сложнее, чем в Европе или США, потому что у нас не то, что пчёлы — у нас многие люди на грани выживания. Только боюсь, что когда Россия окончательно встанет с колен и выпрямится, в природе русской спасать уже будет нечего.

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

Вчера он опубликовал отрывок выступления 16-летней шведки Греты Тунберг на климатическом саммите в ООН. В понедельник активистка заявила, что экосистемы разрушаются, начинается массовое вымирание, а политики говорят только о деньгах, возлагая надежды на решение экологических проблем на молодежь.
«Планета загибается», — подтвердил Галкин.
По его словам, проблемы, с которыми человечество столкнулось в 21 веке, вымирание пчел и птиц, таяние ледников, мусорное пятно размером с Монголию в океане, — доселе невиданные. Юморист высказал мнение, что Земля ныне выглядит так, будто вскоре разразится апокалипсис, а мировые державы тем временем до сих пор не сплотились для решения проблем.
Он добавил, что в России говорить об экологии сложнее, чем в США и Европе, потому что «у нас не то что пчелы, у нас многие люди на грани выживания». Тем не менее Галкин призвал говорить, а не ждать, когда страна «встанет с колен и выпрямится», потому что к тому времени спасать в России, возможно, будет уже нечего.
Комментарии94
Шоу-бизнес , Видео , Экология , Грета Тунберг , Максим Галкин , ООН
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