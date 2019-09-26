«Люди на грани выживания»: Галкин пожаловался на экологию в России

Экология в мире напоминает ситуацию "накануне апокалипсиса", заявил шоумен Максим Галкин в своем инстаграме.

Так артист прокомментировал недавнее выступление Греты Тунберг ООН . 16-летняя активистка обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства". По ее мнению, политики пренебрегают проблемой климатических изменений и угрозами экологии в угоду экономического роста.

Галкин согласился со словами Тунберг. Он добавил, что весь мир столкнулся с "доселе невиданными проблемами".

"Таяние арктических ледников, общемировое вымирание пчел, вымирание птиц в Америке и огромное мусорное пятно в океане размером с Монголию. Разве ведущие мировые державы сплотились для решения этих проблем, как это показывают часто в голливудских фильмах с хорошим концом? Нет. Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса", — отметил шоумен.

Кроме того, по мнению артиста, в России вымирают не только пчелы, но и люди.

"Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса. Говорить об экологии в России еще сложнее, чем в Европе или США, потому что у нас не то, что пчелы — у нас многие люди на грани выживания", — заключил он.

Галкин также выразил опасения, что в будущем в "русской природе спасать будет нечего".