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Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов заявил, что устал от внимания журналистов 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Экс-участник «Дома-2» устал от журналистов
Фото: РИА Новости
Он попросил редакторов ток-шоу не приезжать к нему домой и не уговаривать принять участие в телевизионных программах, передает «Утро.ру».
Май Абрикосов рассказал, что заметил микроавтобус с московскими номерами. Журналисты караулили его около дома.
— Честно говоря, не представляю, за какими такими «суперсекретами» охотятся журналисты, чувствую себя снежным человеком, кадры с которым уникальны и бесценны, — заявил он.
Он пояснил, что не будет принимать участие в съемках, даже за большие деньги.
После ухода из проекта Абрикосов переехал жить в деревню и перестал общаться со СМИ.
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Шоу-бизнес , Ytro.ru
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