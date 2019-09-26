Экс-участник «Дома-2» устал от журналистов

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов заявил, что устал от внимания журналистов

Он попросил редакторов ток-шоу не приезжать к нему домой и не уговаривать принять участие в телевизионных программах, передает «Утро.ру».

Май Абрикосов рассказал, что заметил микроавтобус с московскими номерами. Журналисты караулили его около дома.

— Честно говоря, не представляю, за какими такими «суперсекретами» охотятся журналисты, чувствую себя снежным человеком, кадры с которым уникальны и бесценны, — заявил он.

Он пояснил, что не будет принимать участие в съемках, даже за большие деньги.

После ухода из проекта Абрикосов переехал жить в деревню и перестал общаться со СМИ.