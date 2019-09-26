Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навку заподозрили в беременности из-за неудачного наряда 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Навку заподозрили в беременности
Фото: РИА Новости
Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает общая дочь Надежда. Также у спортсменки есть взрослая дочь от прошлых отношений Саша Жулина. 44-фигуристка прекрасно справляется с материнством, а также успевает не только воспитывать наследницу, но и строить карьеру.
Однако на днях поклонники заподозрили, что знаменитость снова беременна. Виной всему фото, которое она опубликовала в соцсети.
В кадре Навка позирует в белом платье свободного кроя. Она стоит у бассейна прогнувшись в спине и опустив взгляд вниз. Из-за неудачного наряда и неестественной позы спортсменки поклонники начали обсуждать возможную беременность девушки.
«Вы беременны!», «Танюш, вы ждете ребенка», «Тут явно две полоски», «Танечка, вы такая элегантная на фото… как будто ждёте малыша… Если это так, я держу за вас кулачки», «Танечка, вы в интересном положении, если да то я за вас рада», «Татьяна, а может ещё сыночка или третью дочку? Вы такая хорошая мама», — стали писать подписчики.
Сама Навка не стала реагировать на домыслы. Она посвятила свой пост Анастасии Заворотнюк, о которой говорят в обществе весь сентябрь. Ходят разные слухи о состоянии актрисы. Одни уверены, что она находится в коме, а другие утверждают, что девушка просто борется с раком. Татьяна считает, что не нужно лезть в семью, если они не хотят о чем-либо говорить. По ее мнению, личное всегда должно оставаться личным.
Напомним, что недавно дочь Заворотнюк впервые высказалась о случившемся. Она поблагодарила всех за поддержку.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Teleprogramma.pro: последние новости
Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу Брэд Питт влюбился в 50-летнюю целительницу «Нам всем нужно молиться»: Сафронов высказался о Заворотнюк «Нам всем нужно молиться»: Сафронов высказался о Заворотнюк Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске Онколог объяснил, почему Хворостовский дольше боролся с раком, чем Фриске
Комментарии3
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма511
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка12
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация9
«Не кипишую»: видео задержания «главного вора России»
«Не кипишую»: видео задержания «главного вора России»1
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение