Имущество Заворотнюк оценили в 500 млн рублей

Имущество Заворотнюк оценено в 500 млн рублей

Совокупная стоимость имущества звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Во владении у актрисы, по данным телеканала, трехэтажный особняк в подмосковном Крекшино, построенный ориентировочно за 120 миллионов рублей.

Десять лет назад Заворотнюк также приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте, где сделала дорогой ремонт. По данным риэлторов, сейчас жилье в этих местах продается по 20-30 миллионов рублей.

Также звезде принадлежит квартира площадью в 190 квадратных метров в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от «Мосфильма». По оценкам экспертов, недвижимость обошлась в 200 миллионов рублей. Однако соседи рассказали журналистам программы «Звезды сошлись», что Анастасия Заворотнюк последние годы там не живет и квартира сдается в аренду.

У Анастасии Заворотнюк, по словам ее знакомых, также есть несколько машин и вклады в разных банках.

Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга.