Имущество Заворотнюк оценили в 500 млн рублей

Совокупная стоимость имущества звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Во владении у актрисы, по данным телеканала, трехэтажный особняк в подмосковном Крекшино, построенный ориентировочно за 120 миллионов рублей.
Десять лет назад Заворотнюк также приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте, где сделала дорогой ремонт. По данным риэлторов, сейчас жилье в этих местах продается по 20-30 миллионов рублей.
Также звезде принадлежит квартира площадью в 190 квадратных метров в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от «Мосфильма». По оценкам экспертов, недвижимость обошлась в 200 миллионов рублей. Однако соседи рассказали журналистам программы «Звезды сошлись», что Анастасия Заворотнюк последние годы там не живет и квартира сдается в аренду.
У Анастасии Заворотнюк, по словам ее знакомых, также есть несколько машин и вклады в разных банках.
Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга.
Сообщалось, что, несмотря на то, что Заворотнюк удалось вывести из комы, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. По данным издания «Дни.ру», сославшегося на осведомленный источник, после того, как артистка пришла в себя, родные принесли ей на подпись документы, а в больнице был замечен нотариус. По мнению источника, Анастасия Заворотнюк составила завещание. При этом официальных комментариев о состоянии артистки нет.