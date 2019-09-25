Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имущество Заворотнюк оценено в 500 млн рублей 

Рамблер 1 час назад
Имущество Заворотнюк оценили в 500 млн рублей
Фото: РИА Новости
Совокупная стоимость имущества звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Во владении у актрисы, по данным телеканала, трехэтажный особняк в подмосковном Крекшино, построенный ориентировочно за 120 миллионов рублей.
Десять лет назад Заворотнюк также приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте, где сделала дорогой ремонт. По данным риэлторов, сейчас жилье в этих местах продается по 20-30 миллионов рублей.
Также звезде принадлежит квартира площадью в 190 квадратных метров в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от «Мосфильма». По оценкам экспертов, недвижимость обошлась в 200 миллионов рублей. Однако соседи рассказали журналистам программы «Звезды сошлись», что Анастасия Заворотнюк последние годы там не живет и квартира сдается в аренду.
У Анастасии Заворотнюк, по словам ее знакомых, также есть несколько машин и вклады в разных банках.
Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга.
Сообщалось, что, несмотря на то, что Заворотнюк удалось вывести из комы, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. По данным издания «Дни.ру», сославшегося на осведомленный источник, после того, как артистка пришла в себя, родные принесли ей на подпись документы, а в больнице был замечен нотариус. По мнению источника, Анастасия Заворотнюк составила завещание. При этом официальных комментариев о состоянии артистки нет.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Продолжают играть»: Лавров раскритиковал ЕС
«Продолжают играть»: Лавров раскритиковал ЕС15
Трамп похвалил Путина за Донбасс
Трамп похвалил Путина за Донбасс183
Рогозин оценил отказ в выдаче ему визы США
Рогозин оценил отказ в выдаче ему визы США6
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли49
«Порошенко 2.0»: Соловьев о Зеленском и санкциях
«Порошенко 2.0»: Соловьев о Зеленском и санкциях1
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение