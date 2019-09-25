Ссоры и споры: за что близкие упрекают Лидию Федосееву-Шукшину

Несколько браков, дети от разных мужей, проблемы с внуками и скандалы внутри семьи. В личной жизни известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которой сегодня исполняется 81 год, разбирался «СтарХит».

По данным издания, Лидия Федосеева-Шукшина оказалась на пике славы в 70-е, когда работала в паре со вторым мужем, Василием Шукшиным . При этом у актрисы трое детей от разных мужей и отношения внутри семьи — сложные.

Первую дочь — Анастасию актриса родила в студенческом браке с Вячеславом Ворониным . Когда союз распался, Воронин забрал дочь к себе, не давая матери с ней видеться. Сложную ситуацию, по данным издания, скрасило только рождение двух девочек Марии и Ольги от знаменитого писателя Василия Шукшина.

Актриса была безумно влюблена в мужа и прощала ему все прегрешения, их общая история продлилась 10 лет, закончившись лишь с внезапной смертью Шукшина от инфаркта на съемках картины «Они сражались за Родину».

«Я 11 месяцев не выходила из дома. Даже в монастырь собиралась. Жить не хотела. Помню, как пришел Сергей Никоненко и зарыдал. Он умолял меня сняться в его первой картине, а я отказывалась. Хотела уйти из кино», — признавалась артистка.

В память о супруге она взяла двойную фамилию, Федосеева-Шукшина. Следующие два брака для актрисы оказались скорее способом забыть после смерти любимого мужа, однако брак с продюсером Бари Алибасовым, казалось, стал по-настоящему счастливым.

В большой семье Лидии Федосеевой-Шукшиной часто происходили конфликты. Проблемы были и со старшей дочерью Анастасией, и с младшей дочерью Ольгой . Последняя 15 лет провела в монастыре, а вернувшись, заявила, что хочет продать долю в московской квартире отца. Лидия Федосеевой-Шукшиной решительно отказалась, но избежать потери недвижимости ей все же не удалось — внучка Анна Трегубенко продала ее жилье в Санкт-Петербурге.

В браке с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым отношения в семье, казалось, потеплели. Однако позднее дочь актрисы Ольга Шукшина заявила, что этот союз — фиктивный. Она отметила, что боится за наследие отца и настаивает на его расторжении. После чего самочувствие актрисы резко ухудшилось. Поклонники уверены, причина проблем со здоровьем у актрисы кроется в семейных конфликтах.