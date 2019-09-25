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«У меня больше нет сил плакать»: экс-участница «Дома 2» пожаловалась, что не может забрать сына 

Рамблер 1 час назад
«У меня больше нет сил плакать»: экс-участница «Дома 2» не видит сына
Фото: @katerinka_korol
Бывшая участница шоу «Дом 2» Катя Король рассказала «СтарХит», что ее бывший муж отказывается подписывать разрешение на вывоз их общего сына с территории Украины.
По данным издания, Король прославилась не только благодаря участию в скандальном проекте, но и является успешным дизайнером, победительницей конкурсов и обладателем наград от известных кутюрье. Однако, несмотря на успех в Москве, Кароль не может добиться, чтобы сын — 12-летний Марк — жил с ней.
«Восемь лет я лишена возможности быть рядом с ним, потому что мой бывший муж всячески мстит за то, что я подала на развод», — рассказала Король, подчеркнув, что в браке муж поднимал на нее руку.
По ее словам, сына также активно настраивают против нее.
«Вчера он звонил мне со слезами, просил забрать к себе. Он умоляет отца подписать разрешение, чтобы я смогла привезти его в Россию. Но тот говорит, что ему со мной нечего делать. (…) Все, что мне остается делать, успокаивать ребенка и говорить: все будет хорошо. Я обращалась к юристам, но ничего утешительного они мне не сказали. Я не хочу возвращаться в Украину, но и не могу оставить сына…» — подчеркнула дизайнер.
Катя Король также отметила, что надеется, что бывший муж пойдет ей на встречу.
«У меня больше нет сил плакать. Не хочу поступать незаконно, не хочу, чтобы ребенок страдал», — заявила она.
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Шоу-бизнес , Катя Король , StarHit
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