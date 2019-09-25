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Мигель обрадовался включению отопления в Москве 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Мигель обрадовался включению отопления в Москве
Фото: @migelshow
Звезда шоу «Танцы», известный хореограф Мигель поделился в Instagram радостью. Артист написал в соцсети, что они вместе с его коллегой Екатериной Решетниковой радуются тому, что дома дали отопление. Тепло в трубах сделало обоих танцоров счастливыми.
Напомним, тепло жителям столицы досрочно включили еще 23 сентября — из-за низкой температуры воздуха (для это нужно, чтобы среднесуточный показатель был меньше +8 градусов). Власти города отметили, что процесс может занять пять дней, поэтому не у всех москвичей в квартирах еще горячие батареи. В своем посте Мигель поинтересовался у подписчиков, включили ли им отопление или еще нет.
Холодная погода в сентябре так расстроила некоторых жителей Москвы, что они даже стали отписываться от звезд, которые выкладывают фото в купальниках из теплых стран.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Екатерина Решетникова , Мигель , Москва
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