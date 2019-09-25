Мигель обрадовался включению отопления в Москве

Напомним, тепло жителям столицы досрочно включили еще 23 сентября — из-за низкой температуры воздуха (для это нужно, чтобы среднесуточный показатель был меньше +8 градусов). Власти города отметили, что процесс может занять пять дней, поэтому не у всех москвичей в квартирах еще горячие батареи. В своем посте Мигель поинтересовался у подписчиков, включили ли им отопление или еще нет.

Холодная погода в сентябре так расстроила некоторых жителей Москвы, что они даже стали отписываться от звезд, которые выкладывают фото в купальниках из теплых стран.