Виктория Дайнеко потеряла подписчиков из-за фото в купальнике

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась, что от нее начали отписываться фолловеры в Instagram.

Добавим, что температура воздуха в столице колеблется от +4 градусов ночью до +12 днем. При этом высока вероятность осадков. Актриса Лаза Арзамасова недавно сообщила, что наблюдала в Москве снег. А на следующий день на город обрушился град.