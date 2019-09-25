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Виктория Дайнеко потеряла подписчиков из-за фото в купальнике 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дайнеко потеряла подписчиков из-за фото в купальнике
Фото: РИА Новости
Певица Виктория Дайнеко пожаловалась, что от нее начали отписываться фолловеры в Instagram.
Причиной этого, по словам 32-летней артистки, стало ее фото в купальнике, которое она опубликовала 24 сентября. На снимке смеющаяся звезда запечатлена на пляже во Флориде. Но в столице России стало так холодно, что москвичи начали отписываться от Виктории.
Добавим, что температура воздуха в столице колеблется от +4 градусов ночью до +12 днем. При этом высока вероятность осадков. Актриса Лаза Арзамасова недавно сообщила, что наблюдала в Москве снег. А на следующий день на город обрушился град.
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Шоу-бизнес , Погода , Виктория Дайнеко
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