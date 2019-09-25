В сети поразились сходству Пригожина с младшей дочерью

В Сети поразились сходству Иосифа Пригожина с младшей дочерью

Популярный продюсер Иосиф Пригожин несколько лет назад смог по-дружески расстаться со своей возлюбленной Лейлой Фаттаховой, которая родила ему дочь Елизавету. А чуть позже с ними подружилась и нынешняя супруга Пригожина — певица Валерия . В результате теперь они общаются семьями и часто проводят время вместе. Сегодня, например, и Валерия, и Иосиф Пригожин поделились в соцсети совместным кадром с девушкой.

Поклонники удивились, как дочь и отец удивительно похожи:

«Одно лицо», «Папина дочка», «Красивая, черты лица папины», «Здорово как! На папу похожа».

Кстати, в феврале, когда Валерия давала концерт в Париже, Лиза Пригожина специально прилетела, чтобы поддержать звезду, а заодно и повидаться с папой. Дело в том, что Лиза сейчас учится в Женеве и уже не может часто видеть семью.

А вот с первой женой Еленой Пригожиной и ее детьми: Дмитрием (родился в 1989 году) и Данаей (появилась на свет в 1997 году) — Иосиф Пригожин общается уже не так охотно. Кроме того, между ним и старшей дочерью постоянно происходят публичные скандалы, инициатором которых часто является сама девушка. Даная обвиняет отца в равнодушии к ней. Однако все остальные члены семьи Пригожина, в том числе его младшая дочь Лиза, обычно встают на сторону продюсера.