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В Сети поразились сходству Иосифа Пригожина с младшей дочерью 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
В сети поразились сходству Пригожина с младшей дочерью
Фото: РИА Новости
Популярный продюсер Иосиф Пригожин несколько лет назад смог по-дружески расстаться со своей возлюбленной Лейлой Фаттаховой, которая родила ему дочь Елизавету. А чуть позже с ними подружилась и нынешняя супруга Пригожина — певица Валерия. В результате теперь они общаются семьями и часто проводят время вместе. Сегодня, например, и Валерия, и Иосиф Пригожин поделились в соцсети совместным кадром с девушкой.
Поклонники удивились, как дочь и отец удивительно похожи:
«Одно лицо», «Папина дочка», «Красивая, черты лица папины», «Здорово как! На папу похожа».
Кстати, в феврале, когда Валерия давала концерт в Париже, Лиза Пригожина специально прилетела, чтобы поддержать звезду, а заодно и повидаться с папой. Дело в том, что Лиза сейчас учится в Женеве и уже не может часто видеть семью.
А вот с первой женой Еленой Пригожиной и ее детьми: Дмитрием (родился в 1989 году) и Данаей (появилась на свет в 1997 году) — Иосиф Пригожин общается уже не так охотно. Кроме того, между ним и старшей дочерью постоянно происходят публичные скандалы, инициатором которых часто является сама девушка. Даная обвиняет отца в равнодушии к ней. Однако все остальные члены семьи Пригожина, в том числе его младшая дочь Лиза, обычно встают на сторону продюсера.
Напомним, вместе с Валерией Иосиф Пригожин также долго воспитывал и ее детей от первого брака с продюсером Александром Шульгиным: Анну (родилась в 1993 году), Артемия (1994) и Арсения (1998). Правда, ребята уже выросли и живут отдельно от мамы.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия
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