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«Обязан извиниться»: Лобода прокомментировала конфликт с Лазаревым 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
«Обязан извиниться»: Лобода оценила конфликт с Лазаревым
Фото: РИА Новости Украина
Светлана Лобода после конфликта с Лазаревым на вручении премии «Муз-ТВ» в июне полностью прекратила общение с ним, в том числе отписавшись от артиста в Instagram. Как будут выстраиваться их отношения дальше певица рассказала ведущей YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Ксения напомнила, что в июне во время выступления Лободы, Лазарев неожиданно для всех словесно сорвался на нее, используя ненормативную лексику. Певец в своем бурном обращении к певице усомнился, что Лобода является «самой крутой». В СМИ высказывались предположения, что артисту не понравилось количество номеров Светланы (шесть), в то время как он сам не смог выступить по неким техническим причинам.
«Я не могу отвечать за Сережу, что у него было с настроением, что произошло в этот день. Это была некрасивая ситуация», — ответила звезда поп-сцены на вопрос Собчак о причинах конфликта.
Лобода уверена, что Сергей Лазарев теперь обязан извиниться перед ней.
Напомним, ранее мы писали о недвижимости Светланы Лободы. Она рассказала, что имеет три дома в разных странах.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Светлана Лобода
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