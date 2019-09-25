Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода рассказала Собчак об отношениях с Линдеманном 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Лобода проболталась об отношениях с Линдеманном
Фото: Газета.Ru
Певица Светлана Лобода в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала об отношениях с немецким музыкантом, лидером рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Лобода сама предложила Собчак "спросить о Тилле".
"Он офигенный, это мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой", — подедилась она, добавив, что отношения на расстоянии могут длиться очень долго.
"Встретились с любимым, побыли вместе, а потом разлетелись по разным частям света, и ты чувствуешь себя опять прекрасно", — сказала она.
Старшая дочь Лободы Евангелина также положительно отозвалась о Линдеманне и показала его подарок — подвеску в виде пчелы.
Слухи о том, что Линдеманн — отец ее младшей дочери Тильды, Лобода комментировать не стала.
Также в эфире шоу "Осторожно, Собчак!" Светлана Лобода потребовала извинений от Сергея Лазарева.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Газета.Ru: последние новости
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг Бейонсе намерена запатентовать имя дочери Бейонсе намерена запатентовать имя дочери Бер счел позорным решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?" Бер счел позорным решение вернуть Друзя в "Что? Где? Когда?"
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Лазарев , Светлана Лобода , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО отвергли предложение России
В НАТО отвергли предложение России1
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги17
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму137
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси5
Видео
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
01:30
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
Общество
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
03:25
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
02:05
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Шоу-бизнес
России предсказали аномальную зиму
03:36
России предсказали аномальную зиму
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение