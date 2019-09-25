Лобода проболталась об отношениях с Линдеманном

Лобода рассказала Собчак об отношениях с Линдеманном

Лобода сама предложила Собчак "спросить о Тилле".

"Он офигенный, это мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой", — подедилась она, добавив, что отношения на расстоянии могут длиться очень долго.

"Встретились с любимым, побыли вместе, а потом разлетелись по разным частям света, и ты чувствуешь себя опять прекрасно", — сказала она.

Старшая дочь Лободы Евангелина также положительно отозвалась о Линдеманне и показала его подарок — подвеску в виде пчелы.

Слухи о том, что Линдеманн — отец ее младшей дочери Тильды, Лобода комментировать не стала.