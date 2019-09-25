Лобода проболталась об отношениях с Линдеманном

Певица Светлана Лобода в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала об отношениях с немецким музыкантом, лидером рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Лобода сама предложила Собчак "спросить о Тилле".
"Он офигенный, это мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой", — подедилась она, добавив, что отношения на расстоянии могут длиться очень долго.
"Встретились с любимым, побыли вместе, а потом разлетелись по разным частям света, и ты чувствуешь себя опять прекрасно", — сказала она.
Старшая дочь Лободы Евангелина также положительно отозвалась о Линдеманне и показала его подарок — подвеску в виде пчелы.
Слухи о том, что Линдеманн — отец ее младшей дочери Тильды, Лобода комментировать не стала.
Также в эфире шоу "Осторожно, Собчак!" Светлана Лобода потребовала извинений от Сергея Лазарева.