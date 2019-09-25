Лобода проболталась об отношениях с Линдеманном

Лобода проговорилась об отношениях с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица стала героиней шоу «Осторожно, Собчак», выпуск опубликован на YouTube.

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что Лобода отказывается отвечать на вопросы о Линдеманне, но в интервью для YouTube-шоу GazLive сказала «очень странную фразу».

Ведущий шоу, рэпер Баста задал певице вопрос об отце ее младшей дочери.

«Мне не очень можно об этом говорить, у меня контракт», — сказала Лобода.

Собчак поинтересовалась, что именно певица имела в виду.

«Проговорилась, видишь», — ответила Лобода, подчеркнув, что всё еще не может обсуждать эту тему.

Собчак заявила, что это звучит так, как будто певица находится в рабстве.

«Я не в рабстве, я в любви», — отметила Лобода.

Собчак попыталась узнать, о каком виде контракта идет речь — брачном или продюсерском, но ответа не получила.

Певица лишь сказала, что Линдеманн — «*** [потрясающий — прим.ред.]».

Позже Собчак познакомилась со старшей дочерью Лободы. Девочка рассказала, что Линдеманн подарил ей амулет.

Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли Линдеманна отцом ребенка.

В октябре артистке сделали срочную операцию из-за камня в почке, а Линдеманн оказался в Москве и пришел на ее выписку.

Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.