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Лобода проговорилась об отношениях с солистом Rammstein 

Рамблер + ещё 14 17 минут назад
Лобода проболталась об отношениях с Линдеманном
Фото: Газета.Ru
Певица Светлана Лобода заявила, что недавно «проговорилась» по поводу отношений с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица стала героиней шоу «Осторожно, Собчак», выпуск опубликован на YouTube.
Журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что Лобода отказывается отвечать на вопросы о Линдеманне, но в интервью для YouTube-шоу GazLive сказала «очень странную фразу».
Ведущий шоу, рэпер Баста задал певице вопрос об отце ее младшей дочери.
«Мне не очень можно об этом говорить, у меня контракт», — сказала Лобода.
Собчак поинтересовалась, что именно певица имела в виду.
«Проговорилась, видишь», — ответила Лобода, подчеркнув, что всё еще не может обсуждать эту тему.
Собчак заявила, что это звучит так, как будто певица находится в рабстве.
«Я не в рабстве, я в любви», — отметила Лобода.
Собчак попыталась узнать, о каком виде контракта идет речь — брачном или продюсерском, но ответа не получила.
Певица лишь сказала, что Линдеманн — «*** [потрясающий — прим.ред.]».
Позже Собчак познакомилась со старшей дочерью Лободы. Девочка рассказала, что Линдеманн подарил ей амулет.
Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли Линдеманна отцом ребенка.
В октябре артистке сделали срочную операцию из-за камня в почке, а Линдеманн оказался в Москве и пришел на ее выписку.
Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.
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