Деми Мур обвинила бывшего супруга в издевательствах в своих мемуарах

Американская актриса Деми Мур продолжает писать мемуары. В них она отвела много страниц бывшему супругу Эштону Кутчеру , которого обвинила в издевательствах и своей алкозависимости. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Экс-модель вспомнила, как однажды бывший возлюбленный опозорил ее перед поклонниками. Он выложил в Сеть снимок, на котором пьяная Мур в нижнем белье наклонилась над унитазом. Актер опубликовал фотографию в 2009 году и подписал ее так:

«Тссс, только не говорите жене».

Кадр напечатали все таблоиды, только после этого Кутчер решил удалить запись.

Потом актер признавался, что не видел ничего плохого в этом фото. Он защищал себя: на Мур было бикини, а не нижнее белье. К тому же у актрисы «действительно хорошая задница».

Для бывшего возлюбленного актрисы публикация снимка — просто безобидная шутка, написала Мур в мемуарах. Однако ей тогда было очень стыдно.

Кроме того, звезда рассказала, что именно Кутчер виноват в ее алкоголизме.

«Он хотел видеть рядом с собой отвязную и веселую девчонку. Ту, что способна выпить бокал вина за ужином или опрокинуть текилу на вечеринке», — поведала она.

Поэтому американская звезда попыталась соответствовать этому образу.