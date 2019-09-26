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Деми Мур обвинила бывшего супруга в издевательствах в своих мемуарах 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Деми Мур обвинила бывшего супруга в издевательствах
Фото: Reuters
Американская актриса Деми Мур продолжает писать мемуары. В них она отвела много страниц бывшему супругу Эштону Кутчеру, которого обвинила в издевательствах и своей алкозависимости. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Экс-модель вспомнила, как однажды бывший возлюбленный опозорил ее перед поклонниками. Он выложил в Сеть снимок, на котором пьяная Мур в нижнем белье наклонилась над унитазом. Актер опубликовал фотографию в 2009 году и подписал ее так:
«Тссс, только не говорите жене».
Кадр напечатали все таблоиды, только после этого Кутчер решил удалить запись.
Потом актер признавался, что не видел ничего плохого в этом фото. Он защищал себя: на Мур было бикини, а не нижнее белье. К тому же у актрисы «действительно хорошая задница».
Для бывшего возлюбленного актрисы публикация снимка — просто безобидная шутка, написала Мур в мемуарах. Однако ей тогда было очень стыдно.
Кроме того, звезда рассказала, что именно Кутчер виноват в ее алкоголизме.
«Он хотел видеть рядом с собой отвязную и веселую девчонку. Ту, что способна выпить бокал вина за ужином или опрокинуть текилу на вечеринке», — поведала она.
Поэтому американская звезда попыталась соответствовать этому образу.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Мур Деми , Эштон Катчер
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