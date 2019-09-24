Пугачева назвала свои главные недостатки

На фанатской странице Аллы Пугачевой в соцсети Instagram приведено ее высказывание о недостатках, одним из которых певица сочла «плохую память».

«У меня всего лишь два недостатка…Плохая память и ещё что-то!» — заявила Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 23 Сен 2019 в 1:05 PDT Запись иллюстрирует фотография с молодой Аллой Пугачевой.

В комментариях пользователи соцсети восхитились как фотографией, так и высказыванием певицы.

«С юмором, как всегда», — отметила elenas7555. «В некоторых случаях эти недостатки превращаются в достоинства, главное чтобы случай был подходящий», — сочла tretyakova_elena777. «От этого фото можно сойти с ума!» — выразила свое восхищение pisarnitskaia.

Ранее Алла Пугачева, проведшая отпуск в Латвии, рассказала в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, за что так любит рижское взморье. По словам певицы, в Юрмалу ее привлекает не только хороший климат, но и возможность встретиться с друзьями.