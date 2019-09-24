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Пугачева назвала свои главные недостатки 

Рамблер 1 час назад
Пугачева назвала свои главные недостатки
Фото: Instagram
На фанатской странице Аллы Пугачевой в соцсети Instagram приведено ее высказывание о недостатках, одним из которых певица сочла «плохую память».
«У меня всего лишь два недостатка…Плохая память и ещё что-то!» — заявила Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Запись иллюстрирует фотография с молодой Аллой Пугачевой.
В комментариях пользователи соцсети восхитились как фотографией, так и высказыванием певицы.
«С юмором, как всегда», — отметила elenas7555. «В некоторых случаях эти недостатки превращаются в достоинства, главное чтобы случай был подходящий», — сочла tretyakova_elena777. «От этого фото можно сойти с ума!» — выразила свое восхищение pisarnitskaia.
Ранее Алла Пугачева, проведшая отпуск в Латвии, рассказала в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, за что так любит рижское взморье. По словам певицы, в Юрмалу ее привлекает не только хороший климат, но и возможность встретиться с друзьями.
Во время своего отпуска в Юрмале Алла Пугачева часто встречалась со своей подругой, известной исполнительницей Лаймой Вайкуле. Вместе звезды записывали шуточные видео, которые потом публиковались в соцсетях.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Алла Пугачева , НТВ
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