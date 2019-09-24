«Злая шутка»: Малышева о лечении Заворотнюк за границей

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что заболевшей раком актрисе Анастасии Заворотнюк не стоило делать ЭКО за границей. В эфире передачи «Жить здорово» доктор предположила, что отъезд мог сыграть со звездой «злую шутку».

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева предположила, что актрисе Анастасии Заворотнюк не стоило уезжать за границу для проведения процедуры ЭКО. В эфире Первого канала она заявила, что в настоящее время в России существует достаточно хороших медицинских центров с квалифицированными сотрудниками и высокотехнологичным оборудованием. По словам Малышевой, в этих учреждениях Заворотнюк могла бесплатно пройти тщательное обследование всего организма, включая мозг.

«Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — предположила ведущая.

Для рождения младшей дочери Милы актриса в 47-летнем возрасте воспользовалась ЭКО. По мнению врачей, эта процедура не могла повлиять на онкологическое заболевание, которое развилось у Заворотнюк после родов. Эксперты заявили, что опухоль могла прогрессировать только в том случае, если в момент проведения ЭКО она уже присутствовала в организме, но не была обнаружена.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой ее опухоль признали неоперабельной. Согласно источнику, теперь жизнеспособность звезды сериала «Моя прекрасная няня» будет поддерживаться исключительно с помощью лекарств. Отмечается, что в настоящее время Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

В прессе регулярно появляются сведения о состоянии Заворотнюк, не подкрепленные официальными доказательствами. К примеру, недавно телеканал НТВ отыскал женщину, представившуюся пациенткой медицинского центра, в котором лечится актриса. Она заявила на камеру, что врачи прекратили лечение Заворотнюк и занимаются исключительно поддержанием ее жизни.

«Ткани уже через черепушку пролазили. Четвертой степени [неразборчивая речь]», — заявила собеседница.

Она добавила, что 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, а через день ее якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 16 сентября, согласно предполагаемой пациентке, врачи прекратили лечение актрисы. В заключение женщина уверенно заявила, что знаменитость находится на грани жизни и смерти.

«Она лежит, просто умирает. Ее отключили уже, лекарства не дают — то есть она просто лежит, поддерживают ее. Искусственное дыхание, работа сердца», — сказала она.

За несколько дней до этого заявления на том же НТВ появилась информация о появлении надежды на выздоровление Заворотнюк после успешно проведенной операции. Радостную новость сообщил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Многие знаменитости ежедневно комментируют новости о состоянии Заворотнюк, официального заявления о котором не поступало ни разу. Одним из таких высказываний отличился олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин . Коллеги спортсмена заявили, что ради гонорара он пришел в студию передачи «Пусть говорят», представившись другом Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева . Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала сайту kp.ru, о чем спортсмен говорил в студии Первого канала.

«На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино «скорую», — сказала продюсер.