Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам

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Дочь А. Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать «ради хайпа» 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа», сообщение размещено в ее аккаунте Instagram.
Она также опровергла информацию о том, что телевизионные редакторы предложили ей миллионы рублей за участие в программе.
Ранее СМИ сообщили, что актриса А. Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.
Накануне появились публикации о том, что редакторы шоу А. Малахова «Прямой эфир» предложили дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анне 15 млн руб. за съемки в передаче.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
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