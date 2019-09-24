Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам

Дочь А. Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать «ради хайпа»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа», сообщение размещено в ее аккаунте Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что актриса А. Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга.

Накануне появились публикации о том, что редакторы шоу А. Малахова «Прямой эфир» предложили дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анне 15 млн руб. за съемки в передаче.