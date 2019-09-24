Екатерина Волкова заболела из-за сглаза 

Актриса Екатерина Волкова опубликовала в сети фото из больницы, на котором она запечатлена с повязкой на лице. В комментариях к снимку актриса рассказала, что по собственной невнимательности получила травму лица.
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Когда опаздывала на самолёт и вошла лицом в стеклянную стену в аэропорту. Жесткое приземление. Ну что, товарищи, сглазили меня -красивая красивая. Боюсь открывать тряпочку 🤦🏻♀️ Боль адская — а съемки никто не отменит — надеюсь на чудо грима. Хорошей всем недели берегите себя 🙏🏼#травмалица #епиходов #екатеринаволкова #волковаекатерина
В заключение Екатерина выразила надежду, что благодаря гримёрам съёмки не отменят.
Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления: «Катя, выздоравливайте. Все будет хорошо».