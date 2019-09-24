Орбакайте поделилась впечатлением о шоу Мадонны

Кристина Орбакайте в Сети поделилась впечатлением о новом шоу Мадонны

"Как я хочу тоже!" — прокомментировала пост Лолита Милявская.

Последний, 14-й альбом Мадонны Madame X, вышел в июне этого года. В студийник вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языке.