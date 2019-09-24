Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кристина Орбакайте в Сети поделилась впечатлением о новом шоу Мадонны 

РИА Новости 1 час назад
Орбакайте поделилась впечатлением о шоу Мадонны
Фото: РИА Новости
Кристина Орбакайте рассказала в инстаграме о том, как сходила на концерт Мадонны, который прошел в театре BAM в Нью-Йорке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мадонна начала свой мировой тур #madamextour ❌ в Нью Йорке! Я одна из первых, кто увидела этот удивительный спектакль. 18 вечеров не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и даже Apple Watch при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было не возможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение🦋 Что бы там не говорили @madonna Прекрасна, обаятельна и всегда актуальна!

Публикация от  KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Как я хочу тоже!" — прокомментировала пост Лолита Милявская.
Последний, 14-й альбом Мадонны Madame X, вышел в июне этого года. В студийник вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языке.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Лолита Милявская , Мадонна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп1
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы2
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности3
Малышева назвала причины долголетия россиян
Малышева назвала причины долголетия россиян12
Подросток умер во время занятий спортом
Подросток умер во время занятий спортом1
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение