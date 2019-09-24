Орбакайте поделилась впечатлением о шоу Мадонны

Кристина Орбакайте рассказала в инстаграме о том, как сходила на концерт Мадонны, который прошел в театре BAM в Нью-Йорке.
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Мадонна начала свой мировой тур #madamextour ❌ в Нью Йорке! Я одна из первых, кто увидела этот удивительный спектакль. 18 вечеров не как обычно, на стадионе, а в театре на 2000 человек. Телефоны и даже Apple Watch при входе заставляли убирать в специальные кейсы, снимать было не возможно. И это придало шоу особенное, ностальгическое и очень душевное настроение🦋 Что бы там не говорили @madonna Прекрасна, обаятельна и всегда актуальна!
"Как я хочу тоже!" — прокомментировала пост Лолита Милявская.
Последний, 14-й альбом Мадонны Madame X, вышел в июне этого года. В студийник вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языке.