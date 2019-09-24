Опра Уинфри рассказала о тяжелой борьбе с пневмонией

Телеведущая Опра Уинфри на шоу Эллен Дедженерес рассказала, что несколько недель боролась с пневмонией.

Сперва ей диагностировали простуду, однако после оказалось, что это серьезный случай пневмонии.

"Вам нужно все отменить, — немедленно сказал мне врач. Я сказала, что ничего никогда не отменяла. А он запретил мне летать в течение месяца", — цитирует Уинфри ABC.

Предположительно, Уинфри страдала от бактериальной пневмонии, поскольку принимала антибиотики.

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