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Опра Уинфри рассказала о тяжелой борьбе с пневмонией 

Газета.Ru 26 минут назад
Опра Уинфри рассказала о тяжелой борьбе с пневмонией
Фото: РИА Новости
Телеведущая Опра Уинфри на шоу Эллен Дедженерес рассказала, что несколько недель боролась с пневмонией.
Сперва ей диагностировали простуду, однако после оказалось, что это серьезный случай пневмонии.
"Вам нужно все отменить, — немедленно сказал мне врач. Я сказала, что ничего никогда не отменяла. А он запретил мне летать в течение месяца", — цитирует Уинфри ABC.
Предположительно, Уинфри страдала от бактериальной пневмонии, поскольку принимала антибиотики.
Ранее Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМ.
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Шоу-бизнес , Другое , Эллен Дедженерес , телеканал АВС
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