Канделаки нашла мужчину для Симоньян

«Видите надпись «Russia» на футболке этого прекрасно говорящего на английском мужчины? Знакомьтесь: это капитан (не пресс-атташе и не переводчик!) сборной России по регби Василий Артемьев. Вот так ломаются стереотипы про недалеких спортсменов, способных только бегать», — написала Канделаки в Telegram-канале.
Она также обратилась к Маргарите Симоньян, отметив, что Василий Артемьев заслужил место в ее списке прекрасных мужчин.
«Усы надежды есть не только в футболе!», — добавила Канделаки, призвав болеть за сборную России на Чемпионате мира по регби.
Ранее Маргарита Симоньян внесла в свой личный рейтинг прекрасных мужчин пилота самолета А321 «Уральских авиалиний».