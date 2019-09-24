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Канделаки нашла для Симоньян прекрасного мужчину с усами и знанием английского 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Канделаки нашла мужчину для Симоньян
Фото: РИА Новости
«Видите надпись «Russia» на футболке этого прекрасно говорящего на английском мужчины? Знакомьтесь: это капитан (не пресс-атташе и не переводчик!) сборной России по регби Василий Артемьев. Вот так ломаются стереотипы про недалеких спортсменов, способных только бегать», — написала Канделаки в Telegram-канале.
Она также обратилась к Маргарите Симоньян, отметив, что Василий Артемьев заслужил место в ее списке прекрасных мужчин.
«Усы надежды есть не только в футболе!», — добавила Канделаки, призвав болеть за сборную России на Чемпионате мира по регби.
Ранее Маргарита Симоньян внесла в свой личный рейтинг прекрасных мужчин пилота самолета А321 «Уральских авиалиний».
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Шоу-бизнес , Василий Артемьев , Маргарита Симоньян , Уральские авиалинии
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