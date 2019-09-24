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«Внезапный отпуск»: Дубцова устроила сентябрьские каникулы на Мальдивах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дубцова устроила внезапный отпуск на Мальдивах
Фото: РИА Новости
37-летняя Ирина Дубцова покинула осеннюю дождливую Москву, отправившись на Мальдивы. Выпускница «Фабрики звезд» решила устроить себе незапланированные сентябрьские каникулы. Об этом исполнительница рассказала на личной страничке в Instagram.
На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, в кадре Дубцова запечатлена в в белом махровом халате, сидя на больших подвесных качелях с подушками и мягким матрасом.
В недавнем интервью артистка призналась, что никогда не экономила на близких — Ирина воспитывает тринадцатилетнего сына Артема. Кроме того, в отдельную статью расходов Дубцова выделяет отдых за границей. Исполнительница заметила, что живет одним днем, одним моментом, не занимаясь накопительством.
По словам певицы, в настоящее время ее сердце несвободно. При этом артистка не спешит называть имя нового избранника. Сына знаменитость родила от солиста группы «Plazma» Романа Черницына.
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Шоу-бизнес , Роман Черницын , Ирина Дубцова , Мальдивы , Москва
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