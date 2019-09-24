Дубцова устроила внезапный отпуск на Мальдивах

«Внезапный отпуск»: Дубцова устроила сентябрьские каникулы на Мальдивах

На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, в кадре Дубцова запечатлена в в белом махровом халате, сидя на больших подвесных качелях с подушками и мягким матрасом.

В недавнем интервью артистка призналась, что никогда не экономила на близких — Ирина воспитывает тринадцатилетнего сына Артема. Кроме того, в отдельную статью расходов Дубцова выделяет отдых за границей. Исполнительница заметила, что живет одним днем, одним моментом, не занимаясь накопительством.