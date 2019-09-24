Петросян с размахом отметил день рождения в Париже

Петросян отдохнул с помощницей в Париже за полмиллиона рублей

Юморист с размахом отметил день рождения.

На прошлой неделе, 16 сентября, Евгений Петросян отпраздновал свое 74-летие. В честь такого события он отправился в Париж вместе с молодой ассистенткой, 30-летней Татьяной Брухуновой, с которой ему уже несколько месяцев приписывают роман. По данным портала starhit.ru, пара проживала в элитном отеле в самом центре города. В день рождения юморист и его избранница посетили представление в «Мулен Руж» — вечер обошелся имениннику почти в 25 тысяч рублей.

Во время пребывания в отпуске коллеги встретили закат у Эйфелевой башни, прогулялись по Версалю, Монмартру и католическому храму Базилика Сакре-Кер. Сатирик и его спутница ни в чем себе не отказывали — питались морепродуктами в лучших ресторанах и ходили по модным бутикам.