Болевший раком Николаев сделал заявление

Телеведущий Юрий Николаев, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, рассказал, что муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев постоянно находится рядом с актрисой и поддерживает ее. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании актрисы. Официально это не подтверждали. Telegram-канал Mash сообщал , что после трёхнедельного наблюдения за актрисой в московской клинике врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна.

«Я мысленно рядом с этой семьей — с Настей, с Петром. <…> Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит», — подчеркнул Николаев.

По словам ведущего, у него есть вопросы к директорам актрисы, которые заверяли, что проблемы нет. При этом слухам он тоже верить отказался.

«Что там на самом деле происходит — непонятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю», — подчеркнул он.

Николаев напомнил, что два сезона вел вместе с Заворотнюк «Танцы со звездами», отношения актрисы с фигуристом Чернышевым развивались у него на глазах.

«С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем. <…> Он парень очень хороший, порядочный… И дети Насти приходили к нам на проект. И я был у Насти дома в гостях. Видел, как она трогательно относится к детям. <…> Видел, с каким трепетом она относится к родителям. <…> Отношение к Насте у меня самое доброе», — рассказал Николаев.

Свое состояние здоровья ведущий комментировать не стал, заявив, что «боится сглазить».

В 2016 году Николаев впервые рассказал, что 11-12 лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Через пять лет случился рецидив, затем еще один.

Телеведущий отмечал, что его мать скончалась от рака и возможно, речь идет о наследственной предрасположенности. При малейшем подозрении ему приходится снова начинать лечение. Николаев подчеркивал, что жизнь ему продлевает работа.