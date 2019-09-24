Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болевший раком Николаев сделал заявление 

Рамблер 1 час назад
Болевший раком Николаев сделал заявление
Фото: ТАСС
Телеведущий Юрий Николаев, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, рассказал, что муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев постоянно находится рядом с актрисой и поддерживает ее. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании актрисы. Официально это не подтверждали. Telegram-канал Mash сообщал, что после трёхнедельного наблюдения за актрисой в московской клинике врачи пришли к выводу, что ее опухоль неоперабельна.
«Я мысленно рядом с этой семьей — с Настей, с Петром. <…> Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит», — подчеркнул Николаев.
По словам ведущего, у него есть вопросы к директорам актрисы, которые заверяли, что проблемы нет. При этом слухам он тоже верить отказался.
«Что там на самом деле происходит — непонятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю», — подчеркнул он.
Николаев напомнил, что два сезона вел вместе с Заворотнюк «Танцы со звездами», отношения актрисы с фигуристом Чернышевым развивались у него на глазах.
«С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем. <…> Он парень очень хороший, порядочный… И дети Насти приходили к нам на проект. И я был у Насти дома в гостях. Видел, как она трогательно относится к детям. <…> Видел, с каким трепетом она относится к родителям. <…> Отношение к Насте у меня самое доброе», — рассказал Николаев.
Свое состояние здоровья ведущий комментировать не стал, заявив, что «боится сглазить».
В 2016 году Николаев впервые рассказал, что 11-12 лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Через пять лет случился рецидив, затем еще один.
Телеведущий отмечал, что его мать скончалась от рака и возможно, речь идет о наследственной предрасположенности. При малейшем подозрении ему приходится снова начинать лечение. Николаев подчеркивал, что жизнь ему продлевает работа.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США351
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России9
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США320
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе15
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение