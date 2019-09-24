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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отправились в свадебное путешествие 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Бондарчук и Андреева уехали на медовый месяц
Фото: РИА Новости
Неизвестно, какую страну для отдыха выбрала звездная пара. Напомним, что они поженились в Петербурге 17 сентября. Торжество состоялось в Юсуповском дворец. Официальная роспись Бондарчука и Андреевой прошла в Москве в кругу близких друзей. Банкет перенесли на родину невесты.
Сейчас Паулина Андреева снимается в фильме Алексея Учителя «Цой-47». Она сыграет последнюю супругу музыканта Наталью Разлогову. 23 сентября съемки стартовали на Петроградской стороне, но Паулины на них нет. Коллеги по цеху сообщили, что молодожены уехали в свадебное путешествие. Они покинули страну.
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Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Алексей Учитель , Федор Бондарчук , Санкт-Петербург
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