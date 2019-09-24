Заворотнюк не прибегала к стволовым клеткам

Стилист Заворотнюк опроверг подозрения Малышевой

Дмитрий Орлов , которому Анастасия Заворотнюк рассказывала обо всех своих секретах красоты, прокомментировал слухи об использовании стволовых клеток во время интервью журналистам НТВ. Модный стилист долгое время сотрудничал с актрисой, и не согласен с предположениями Елены Малышевой об использовании Заворотнюк стволовых клеток.

По заверениям Орлова, актриса не пользовалась ничем экстраординарным для продления молодости. Она использует современные уходовые средства, но стволовые клетки — нет.

Малышева же считает, что все проблемы Заворотнюк — из-за ЭКО за границей и из-за стволовых клеток. Последние вызвали рак, а если бы актриса доверилась российским врачам, то они бы выявили ее заболевание на ранних сроках.