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Стилист Заворотнюк опроверг подозрения Малышевой 

Вести Подмосковья 30 минут назад
Заворотнюк не прибегала к стволовым клеткам
Фото: РИА Новости
Дмитрий Орлов, которому Анастасия Заворотнюк рассказывала обо всех своих секретах красоты, прокомментировал слухи об использовании стволовых клеток во время интервью журналистам НТВ. Модный стилист долгое время сотрудничал с актрисой, и не согласен с предположениями Елены Малышевой об использовании Заворотнюк стволовых клеток.
По заверениям Орлова, актриса не пользовалась ничем экстраординарным для продления молодости. Она использует современные уходовые средства, но стволовые клетки — нет.
Малышева же считает, что все проблемы Заворотнюк — из-за ЭКО за границей и из-за стволовых клеток. Последние вызвали рак, а если бы актриса доверилась российским врачам, то они бы выявили ее заболевание на ранних сроках.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Дмитрий Орлов , Анастасия Заворотнюк , НТВ
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