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Татьяна Навка рассказала, чем запомнится текущая осень 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Навка рассказала, чем запомнится текущая осень
Фото: РИА Новости
Своим мнением она поделилась на странице в Instagram.
Она отметила, что в памяти отложится резкое похолодание. Однако осеннее время года также подарило большой урожай фруктов, среди которых яблоки, груши и сливы.
Она добавила, что подобные напитки заряжают организм витаминами и призвала искать плюсы даже в похолодании.
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Эта осень запомнится не только резким похолоданием🌬🌧 В этом году она подарила нам щедрый урожай яблок, груш, слив!🍏🍐🍎😍 Кроме варенья и компотов мы часто завариваем фруктовые чаи, чтобы использовать пользу фруктов по максимуму. Готовим такой чай прямо в чайнике, только выбираем крепость и нужную температуру для зелёного или чёрного чая, смотря какой завариваем. 😃 В этот раз я сделала *чай с яблоками и цитрусовыми. * Заряд витаминов и бодрости обеспечен!💪🏼 Ищите плюсы во всём, даже в похолодании!☕😉 #ТатьянаНавка #осень #урожай #домашнее #вкусняшки #Bork #теплотавнутри #оптимизм #мотивация #психологиядня #баланс #деньосеннегоравноденствия

Публикация от  Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Подписчики поддержали фигуристку: «Отличная идея!», «Прям сейчас пойду такой же заварю», «Мы тоже такие чаи завариваем», «У нас тоже много яблок. Надо попробовать приготовить», «Спасибо за супер идею».
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
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Комментарии
Шоу-бизнес , Погода , Татьяна Навка
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