Татьяна Навка рассказала, чем запомнится текущая осень

Своим мнением она поделилась на странице в Instagram.

Она отметила, что в памяти отложится резкое похолодание. Однако осеннее время года также подарило большой урожай фруктов, среди которых яблоки, груши и сливы.

Подписчики поддержали фигуристку: «Отличная идея!», «Прям сейчас пойду такой же заварю», «Мы тоже такие чаи завариваем», «У нас тоже много яблок. Надо попробовать приготовить», «Спасибо за супер идею».