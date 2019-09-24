Навка рассказала, чем запомнится текущая осень

Своим мнением она поделилась на странице в Instagram.
Она отметила, что в памяти отложится резкое похолодание. Однако осеннее время года также подарило большой урожай фруктов, среди которых яблоки, груши и сливы.
Она добавила, что подобные напитки заряжают организм витаминами и призвала искать плюсы даже в похолодании.
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Эта осень запомнится не только резким похолоданием🌬🌧 В этом году она подарила нам щедрый урожай яблок, груш, слив!🍏🍐🍎😍 Кроме варенья и компотов мы часто завариваем фруктовые чаи, чтобы использовать пользу фруктов по максимуму. Готовим такой чай прямо в чайнике, только выбираем крепость и нужную температуру для зелёного или чёрного чая, смотря какой завариваем. 😃 В этот раз я сделала *чай с яблоками и цитрусовыми. * Заряд витаминов и бодрости обеспечен!💪🏼 Ищите плюсы во всём, даже в похолодании!☕😉 #ТатьянаНавка #осень #урожай #домашнее #вкусняшки #Bork #теплотавнутри #оптимизм #мотивация #психологиядня #баланс #деньосеннегоравноденствия
Подписчики поддержали фигуристку: «Отличная идея!», «Прям сейчас пойду такой же заварю», «Мы тоже такие чаи завариваем», «У нас тоже много яблок. Надо попробовать приготовить», «Спасибо за супер идею».