На Киркорова подали в суд за оскорбление

Французский музыкант Дидье Маруани подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В Пресненский суд Москвы поступил иск от лидера французской группы Space и композитора Дидье Маруани к известному российскому певцу Филиппу Киркорову , в качестве соответчиков выступают несколько СМИ и адвокат Александр Добровинский

Конфликт между музыкантами тянется больше трех лет. Разгорелся он из-за песни «Жестокая любовь». Маруани обвинил Киркорова и композитора Олега Попкова в том, что основная часть его песни A Symphonic Space Dream была использована в российской композиции. В связи с чем в декабре 2016 года Дидье Маруани подал иск на 75 миллионов рублей, но Мосгорсудом он не был принят к производству.

В марте этого года француз подал новый иск, теперь в Таганский районный суд Москвы и уже на 272 миллиона рублей. Суд Маруани за авторские права проиграл.

Еще тогда, в марте 2019 года, французский музыкант обещал вновь обратиться в суд о защите чести и достоинства. Он посчитал обвинения в вымогательстве, которые произнес в его адрес адвокат Киркорова. Тогда лидер Space грозился 15 миллионами рублей. На данный момент он только подал исковое заявление, дата рассмотрения которого пока не определена.