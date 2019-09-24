Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Киркорова подали в суд за оскорбление 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
На Киркорова подали в суд за оскорбление
Фото: РИА Новости
Французский музыкант Дидье Маруани подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В Пресненский суд Москвы поступил иск от лидера французской группы Space и композитора Дидье Маруани к известному российскому певцу Филиппу Киркорову, в качестве соответчиков выступают несколько СМИ и адвокат Александр Добровинский.
Конфликт между музыкантами тянется больше трех лет. Разгорелся он из-за песни «Жестокая любовь». Маруани обвинил Киркорова и композитора Олега Попкова в том, что основная часть его песни A Symphonic Space Dream была использована в российской композиции. В связи с чем в декабре 2016 года Дидье Маруани подал иск на 75 миллионов рублей, но Мосгорсудом он не был принят к производству.
В марте этого года француз подал новый иск, теперь в Таганский районный суд Москвы и уже на 272 миллиона рублей. Суд Маруани за авторские права проиграл.
Еще тогда, в марте 2019 года, французский музыкант обещал вновь обратиться в суд о защите чести и достоинства. Он посчитал обвинения в вымогательстве, которые произнес в его адрес адвокат Киркорова. Тогда лидер Space грозился 15 миллионами рублей. На данный момент он только подал исковое заявление, дата рассмотрения которого пока не определена.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТК «Звезда»: последние новости
Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк Экс-король Малайзии отказался содержать российскую жену и сына Экс-король Малайзии отказался содержать российскую жену и сына Журналист рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк Журналист рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , Олег Попков , Мосгорсуд , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США356
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России9
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США319
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе16
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение