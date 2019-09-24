Ротару удивила фотографией из Портофино

«Воскресенье в Портофино», — подписала фотографию София Ротару (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На снимке София Ротару стоит рядом с цветущими кустами. На певице солнечные очки и платье, на котором изображены облака. В комментариях к записи поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит, отметив, что им «не хватает ее хитов».

«Чрезвычайно хороша!» — написала pishchenkovasvetlana. «Какая же вы красивая», — отметила my_air_sofiarotaru. «Как же нам не хватает Ваших хитов! Как вспомню "Белый танец"… Аж мурашки по коже», — заявила iren_devataik.