Ротару удивила фотографией из Портофино 

София Ротару разместила в своем Instagram фото из Италии, порадовав подписчиков розовым платьем и цветущим видом. В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что певица очень красива и выглядит счастливой.
«Воскресенье в Портофино», — подписала фотографию София Ротару (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На снимке София Ротару стоит рядом с цветущими кустами. На певице солнечные очки и платье, на котором изображены облака. В комментариях к записи поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит, отметив, что им «не хватает ее хитов».
«Чрезвычайно хороша!» — написала pishchenkovasvetlana. «Какая же вы красивая», — отметила my_air_sofiarotaru. «Как же нам не хватает Ваших хитов! Как вспомню "Белый танец"… Аж мурашки по коже», — заявила iren_devataik.
Ранее Ротару приписали роман с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. По данным издания «Собеседник», музыкант всегда восхищался Софией Ротару, заявляя, что «любит женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой» и даже предложил звезде выйти за него замуж.