Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потеря веса Лолитой получила объяснение 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Потеря веса Лолитой получила объяснение
Фото: РИА Новости
Рыдания, потеря веса и сильная усталость Лолиты Милявской вызваны не болезнью, сообщил «Телепрограмме» концертный директор певицы.
В конце августа на репетиции перед выступлением на конкурсе «Новая волна» Милявская разрыдалась, исполняя песню Анжелики Варум «Городок». Она объяснила это тем, что нахлынувшими воспоминаниями о детстве и юности во Львове.
Несколько дней спустя Лолита рассказала, что примерно за месяц ее талия стала меньше на 14 сантиметров, а связала это со стрессом от расставания с мужем Дмитрием Ивановым. Об окончании девятилетнего брака 55-летняя артистка объявила в июле.
Вчера певица посетовала в своем инстаграме на сильную усталость, объяснив ее съемками в клипе на песню «Это тело не сгорело».
Журналисты «Телепрограммы» заподозрили, что все недавние проблемы Милявской могут иметь одну причину — состояние ее здоровья, — и поинтересовались у ее концертного директора, так ли это.
«У нас все хорошо», — подчеркнул он.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Анжелика Варум , Дмитрий Иванов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли46
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
«Нереально»: В НАТО ответили Путину535
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Не та пуля: Зеленский обманул ООН
Не та пуля: Зеленский обманул ООН538
В Москве заговорили о возобновлении полетов с Грузией
В Москве заговорили о возобновлении полетов с Грузией2
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение