Потеря веса Лолитой получила объяснение

В конце августа на репетиции перед выступлением на конкурсе «Новая волна» Милявская разрыдалась, исполняя песню Анжелики Варум «Городок». Она объяснила это тем, что нахлынувшими воспоминаниями о детстве и юности во Львове.

Несколько дней спустя Лолита рассказала, что примерно за месяц ее талия стала меньше на 14 сантиметров, а связала это со стрессом от расставания с мужем Дмитрием Ивановым . Об окончании девятилетнего брака 55-летняя артистка объявила в июле.

Вчера певица посетовала в своем инстаграме на сильную усталость, объяснив ее съемками в клипе на песню «Это тело не сгорело».

Журналисты «Телепрограммы» заподозрили, что все недавние проблемы Милявской могут иметь одну причину — состояние ее здоровья, — и поинтересовались у ее концертного директора, так ли это.