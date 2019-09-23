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Болезнь лишила Собчак медового месяца 

Рамблер 59 минут назад
Болезнь лишила Собчак медового месяца
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак и Константин Богомолов не поехали в свадебное путешествие из-за болезни журналистки. Об этом сообщает НТВ.
Собчак и Богомолов зарегистрировали брак, обвенчались и отпраздновали это 13 сентября. Во Дворец бракосочетания №1 журналистка и режиссер приехали на катафалке, а в храм Большое Вознесение — письменно раскаявшись в кощунстве и безнравственности. Банкет состоялся в Музее Москвы. На нем присутствовали 300 гостей, в том числе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Тем временем о том, что молодожены отправились в медовый месяц, пресса до сих пор не сообщала. Вчера мнение о том, почему это так, было высказано в эфире шоу «Ты не поверишь!».
На кадрах со свадьбы журналисты заметили пятна на руке Собчак и показали фото аллергологу. Тот счел их симптомом обострения экзематозного дерматита.
Врач заверил, что это кожное заболевание не грозит здоровью журналистки хоть сколько-нибудь серьезными последствиями, хорошо лечится, однако доставляет некоторые неудобства, в том числе потому, что лечение накладывает на больного определенные ограничения.
Возможной причиной обострения дерматита у Собчак аллерголог назвал аллергическую реакцию или попадание в организм инфекции.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Владимир Путин
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