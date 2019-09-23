Чехова сделала признание на похоронах отца 

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова, несмотря на многолетнюю ссору с отцом Александром Корчуновым, пришла на его похороны, рассказав, что они так и не смогли стать близкими людьми. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Чехова долгие годы была с отцом в ссоре и отсудила у него двухкомнатную квартиру в центре Москвы, стоимостью восемь миллионов рублей. Отец никогда не платил алименты за свою дочь поле того, как ушел из семьи.
«Мой папа был невероятно талантливым человеком. Я знала его давно, с раннего детства. Мы не смогли быть близкими людьми», — заявила Чехова во время прощания.
Она также отметила, что во время судебного разбирательства по поводу квартиры «защищала маму по человеческим законам».
«Мама работала. Жила без мужа. Занималась моим воспитанием. Папа в физическом плане не сделал для меня ничего. Мама достойна квартиры, которая, как я считаю, по праву ей принадлежит», — подчеркнула Чехова.