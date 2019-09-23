Чехова сделала признание на похоронах отца

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова , несмотря на многолетнюю ссору с отцом Александром Корчуновым, пришла на его похороны, рассказав, что они так и не смогли стать близкими людьми. Об этом сообщает Teleprogramma.pro

По данным издания, Чехова долгие годы была с отцом в ссоре и отсудила у него двухкомнатную квартиру в центре Москвы, стоимостью восемь миллионов рублей. Отец никогда не платил алименты за свою дочь поле того, как ушел из семьи.

«Мой папа был невероятно талантливым человеком. Я знала его давно, с раннего детства. Мы не смогли быть близкими людьми», — заявила Чехова во время прощания.

Она также отметила, что во время судебного разбирательства по поводу квартиры «защищала маму по человеческим законам».