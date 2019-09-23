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Бородину заподозрили в покупке медали для дочери 

Рамблер 1 час назад
Бородину заподозрили в покупке медали для дочери
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Бородина поделилась в Instagram успехами дочери, которая заняла второе место в конкурсе по художественной гимнастике. Пользователи соцсети поспорили в комментариях, честно ли победила девочка.
«Капитошка 2019. У нас 2 место», — написала Бородина.
Телеведущая также разместила фото дочери в гимнастическом купальнике, держащей в руках диплом и награды.
В комментариях к записи часть подписчиков заподозрила, что дочь Бородиной могла занять второе место благодаря деньгам мамы.
«Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!» — отметила brusova_t_
«Кто-то больше заплатил?» — иронично поинтересовалась anzhelikachukanowa.
«Я не пойму, ей дают второе место, чтобы не осудили, что первое «по блату»?» — высказала свое мнение nataliia_lik_666.
Однако большинство комментаторов поздравили Ксению Бородину и ее дочь с успехом, пожелав дальнейших побед.
«Трудяга! Умничка! Все победы впереди! Удачи во всём!» — пожелала tatianamilayatatiana.
«Умница! В следующий раз будет первое! Главное — только вперед!» — призвала iris_ores.
Ранее в центре скандала оказалась дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. После того как она выиграла «Голос. Дети» с серьезным отрывом по результатам онлайн-голосования от своего ближайшего конкурента, интернет-пользователи заподозрили родителей девочки в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования». После проверки телеканал принял решение аннулировать результаты конкурса и провести новый финал, в котором победителями объявили всех финалистов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Ян Абрамов
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