Бородину заподозрили в покупке медали для дочери

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в Instagram успехами дочери, которая заняла второе место в конкурсе по художественной гимнастике. Пользователи соцсети поспорили в комментариях, честно ли победила девочка.

«Капитошка 2019. У нас 2 место», — написала Бородина.

Телеведущая также разместила фото дочери в гимнастическом купальнике, держащей в руках диплом и награды.

В комментариях к записи часть подписчиков заподозрила, что дочь Бородиной могла занять второе место благодаря деньгам мамы.

«Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!» — отметила brusova_t_

«Кто-то больше заплатил?» — иронично поинтересовалась anzhelikachukanowa.

«Я не пойму, ей дают второе место, чтобы не осудили, что первое «по блату»?» — высказала свое мнение nataliia_lik_666.

Однако большинство комментаторов поздравили Ксению Бородину и ее дочь с успехом, пожелав дальнейших побед.

«Трудяга! Умничка! Все победы впереди! Удачи во всём!» — пожелала tatianamilayatatiana.

«Умница! В следующий раз будет первое! Главное — только вперед!» — призвала iris_ores.