Бородину заподозрили в покупке медали для дочери 

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в Instagram успехами дочери, которая заняла второе место в конкурсе по художественной гимнастике. Пользователи соцсети поспорили в комментариях, честно ли победила девочка.
«Капитошка 2019. У нас 2 место», — написала Бородина.
Телеведущая также разместила фото дочери в гимнастическом купальнике, держащей в руках диплом и награды.
В комментариях к записи часть подписчиков заподозрила, что дочь Бородиной могла занять второе место благодаря деньгам мамы.
«Конечно, с мамиными деньгами почему не первое!» — отметила brusova_t_
«Кто-то больше заплатил?» — иронично поинтересовалась anzhelikachukanowa.
«Я не пойму, ей дают второе место, чтобы не осудили, что первое «по блату»?» — высказала свое мнение nataliia_lik_666.
Однако большинство комментаторов поздравили Ксению Бородину и ее дочь с успехом, пожелав дальнейших побед.
«Трудяга! Умничка! Все победы впереди! Удачи во всём!» — пожелала tatianamilayatatiana.
«Умница! В следующий раз будет первое! Главное — только вперед!» — призвала iris_ores.
Ранее в центре скандала оказалась дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. После того как она выиграла «Голос. Дети» с серьезным отрывом по результатам онлайн-голосования от своего ближайшего конкурента, интернет-пользователи заподозрили родителей девочки в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования». После проверки телеканал принял решение аннулировать результаты конкурса и провести новый финал, в котором победителями объявили всех финалистов.