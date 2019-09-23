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Фанаты не пустили солиста «Ляпис 98» на собственный концерт 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Солиста «Ляпис 98» не пустили на собственный концерт
Фото: Bumbershoot/twitter.com
Посетители концерта группы «Ляпис 98» в украинском городе Черкассы не узнали фронтмена коллектива Сергея Михалка и сорвали концерт. Они выгнали артиста со сцены.
Фанаты взывали полицию и потребовали возврата денег за билет, так как посчитали музыканта двойником, передаёт «Корреспондент».
По словам продюсера Антона Азизбекяна, такое происходит не в первый раз. Слушатели не поверили в реальность своего кумира в Чикаго, Ужгороде и Луцке.
Ранее News.ru писал, что поклонники творчества группы «Иванушки International» устроили потасовку на концерте после того, как артисты бросили в толпу футболку с автографами.
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