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Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Андрей Малахов поужинал в ресторане знаменитого французского повара Алена Дюкасса в Париже на сумму в 1,5 млн рублей, пишет «Экспресс-газета».
Малахов опубликовал в Instagram совместную фотографию с Дюкассом, поблагодарив его за ужин «в дуэте с лучшим вином ХХ века — Château Mouton Rothschild 1945 года». Издание посчитало, что бутылка такого вина составляет 23,222 долларов (по сегодняшнему курсу — около 1 486 500 рублей).
Средний счет в заведении, где побывал Малахов, составляет 245 евро — около 17 тысяч рублей.
Поездка в Париж стала подарком жены, Натальи Шкулевой, к годовщине свадьбы. Телеведущий сообщил подписчикам, что жена готовит ему сюрприз, который он охарактеризовал как «сексуальную оргию».
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Шоу-бизнес , Видео , Ален Дюкасс , Наталья Шкулева , Андрей Малахов , Экспресс-газета
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