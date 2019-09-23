Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе 

Телеведущий Андрей Малахов поужинал в ресторане знаменитого французского повара Алена Дюкасса в Париже на сумму в 1,5 млн рублей, пишет «Экспресс-газета».
Малахов опубликовал в Instagram совместную фотографию с Дюкассом, поблагодарив его за ужин «в дуэте с лучшим вином ХХ века — Château Mouton Rothschild 1945 года». Издание посчитало, что бутылка такого вина составляет 23,222 долларов (по сегодняшнему курсу — около 1 486 500 рублей).
Средний счет в заведении, где побывал Малахов, составляет 245 евро — около 17 тысяч рублей.
Поездка в Париж стала подарком жены, Натальи Шкулевой, к годовщине свадьбы. Телеведущий сообщил подписчикам, что жена готовит ему сюрприз, который он охарактеризовал как «сексуальную оргию».