Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе

Малахов опубликовал в Instagram совместную фотографию с Дюкассом, поблагодарив его за ужин «в дуэте с лучшим вином ХХ века — Château Mouton Rothschild 1945 года». Издание посчитало, что бутылка такого вина составляет 23,222 долларов (по сегодняшнему курсу — около 1 486 500 рублей).

Средний счет в заведении, где побывал Малахов, составляет 245 евро — около 17 тысяч рублей.