Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии отказался содержать российскую жену и сына

Адвокат Воеводиной отметил, что до тех пор, пока юридически брак действителен, речи об отмене выплат не может быть в принципе.

Бывший король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что может отказаться выплачивать алименты Оксане Воеводиной и их общему сыну. Однако адвокат женщины убежден, что юридически пара все еще вместе, поэтому об отказе речи быть не может.

«Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает», — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что бывший король Малайзии до последнего времени содержал Воеводину и сына.

В настоящее время женщина с ребенком находится в доме в Москве, который купил для нее Мухаммад, сообщает сайт «Комсомольской правды».

По информации СМИ, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня 2018 года, а 22 ноября отметили пышную свадьбу в Подмосковье. А в мае 2019 года у них родился сын.

В январе этого года султан Мухаммад V отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. Это стало большой неожиданностью. В качестве причины отречения была названа необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате из-за снижения уровня благосостояния населения. Однако некоторые приближенные к монарху полагали, что Мухаммад отказался от престола из-за своей женитьбы.