Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V может перестать содержать русскую жену Оксану Воеводину , если она не перестанет упоминать его в соцсетях.

Адвокат Воеводиной Евгений Тарло заявил «Комсомольской правде», что официальных претензий со стороны экс-короля или малазийской королевской семьи не поступало.

«К заявлению Дворца отношусь спокойно. Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребенка — такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода», — заявил адвокат.

По его словам, информация о разводе Мухаммада и Оксаны не соответствует действительности. Тарло признался, что Воеводина с сыном живут в доме в Подмосковье, который купил для них бывший король. При этом Мухаммад ни разу не видел своего ребенка. Однако никаких официальных бумаг о разводе Воеводиной не поступало.

Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. В июне местные СМИ сообщили, что Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.