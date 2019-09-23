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Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва» 

Рамблер 31 минуту назад
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москва»
Фото: РИА Новости
Бывший король Малайзии Мухаммад V может перестать содержать русскую жену Оксану Воеводину, если она не перестанет упоминать его в соцсетях.
Адвокат Воеводиной Евгений Тарло заявил «Комсомольской правде», что официальных претензий со стороны экс-короля или малазийской королевской семьи не поступало.
«К заявлению Дворца отношусь спокойно. Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребенка — такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода», — заявил адвокат.
По его словам, информация о разводе Мухаммада и Оксаны не соответствует действительности. Тарло признался, что Воеводина с сыном живут в доме в Подмосковье, который купил для них бывший король. При этом Мухаммад ни разу не видел своего ребенка. Однако никаких официальных бумаг о разводе Воеводиной не поступало.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. В июне местные СМИ сообщили, что Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.
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Шоу-бизнес , Евгений Тарло , Оксана Воеводина , Комсомольская правда , Малайзия , Москва
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