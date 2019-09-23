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Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов 

RT на русском + ещё 3 36 минут назад
Лукашенко наградил Пугачёву
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил народную артистку России Аллу Пугачёву орденом Дружбы народов.
«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
В апреле 2019 года Алла Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление примадонна приурочила к своему 70-летию.
Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
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Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Александр Лукашенко , Алла Пугачева
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