Лукашенко наградил Пугачёву орденом Дружбы народов

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В апреле 2019 года Алла Пугачёва дала первый за долгое время сольный концерт — выступление примадонна приурочила к своему 70-летию.