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Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Малышева высказалась о лечении Заворотнюк за границей
Фото: globallookpress.com
Чтобы родить младшую дочку Милу, Анастасия Заворотнюк воспользовалась ЭКО. Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
О судьбе звезды «Моей прекрасной няни» порассуждала Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!». Как рассказали приглашенные на шоу эксперты, опухоль может прогрессировать при ЭКО в том случае, если она уже была, но ее не обнаружили.
Именно так могло случиться у Заворотнюк. По словам телеведущей, в нашей стране в настоящий момент достаточно высокотехнологичных медицинских центров. В них женщинам, мечтающим о детях, проводят самое тщательное и при этом бесплатное обследование всего организма, в том числе мозга. Малышева напомнила, что Анастасия в какой-то момент приняла решение обратиться к заграничным врачам.
«Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — говорит доктор Малышева.
Напомним, представители актрисы не дают официальных комментариев о ее состоянии. Предположительно, у артистки диагностирована глиобластома. Быстрое развитие рака привело Заворотнюк в реанимацию. Медики вывели ее из комы, в которую она впала на несколько дней, сняли отек мозга и перевели в обычную палату. Накануне СМИ сообщили, что опухоль мозга у актрисы неоперабельна.
«Если говорить об Анастасии Заворотнюк, это огромная трагедия. Поэтому пожелаем близким держаться, а ей самой — выкарабкаться», — подытожила Малышева.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Анастасия Заворотнюк
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