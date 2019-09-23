Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети появились неопубликованные ранее снимки Меган Маркл со съемок «Форс-Мажоров» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
В сети появились снимки Меган Маркл c «Форс-Мажоров»
Фото: РИА Новости
Пока Меган Маркл и принц Гарри отправились в африканское турне, коллега герцогини Сассекской по сериалу "Форс-Мажоры" и ее экранный супруг Патрик Джей Адамс ностальгирует по съемкам шоу. Актер неожиданно порадовал подписчиков в Инстаграме и опубликовал целую серию закадровых снимков, на которых в неформальной обстановке запечатлена съемочная группа — в том числе, Меган. На фото тогда еще актриса, а не супруга британского принца лежит на полу, закинув ноги на подоконник и отдыхая от обуви на каблуках; кутается в банный халат; позирует на фоне своего трейлера и прячется от нью-йоркского дождя под прозрачным зонтом.
Учитывая, что Меган больше никогда не будет сниматься в кино и сериалах, эти кадры стали бесценным архивом для всех поклонников герцогини.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Harper’s Bazaar: последние новости
Меган Маркл в платье Valentino и принц Гарри на свадьбе друзей в Риме Меган Маркл в платье Valentino и принц Гарри на свадьбе друзей в Риме Срочно на полку: этичная косметика с пудрой жемчуга от молодого российского бренда Shine Is Срочно на полку: этичная косметика с пудрой жемчуга от молодого российского бренда Shine Is Прозрачные блестки и губы цвета пыльной розы: бьюти-детали показа Giorgio Armani Прозрачные блестки и губы цвета пыльной розы: бьюти-детали показа Giorgio Armani
Шоу-бизнес , Патрик Адамс , принц Гарри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа «Мисс Крым-2019»
Названа «Мисс Крым-2019»
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории40
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым16
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине77
Санкции против России не принесли желаемого результата
Санкции против России не принесли желаемого результата15
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
04:42
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение