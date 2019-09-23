В сети появились снимки Меган Маркл c «Форс-Мажоров»

В сети появились неопубликованные ранее снимки Меган Маркл со съемок «Форс-Мажоров»

Пока Меган Маркл и принц Гарри отправились в африканское турне, коллега герцогини Сассекской по сериалу "Форс-Мажоры" и ее экранный супруг Патрик Джей Адамс ностальгирует по съемкам шоу. Актер неожиданно порадовал подписчиков в Инстаграме и опубликовал целую серию закадровых снимков, на которых в неформальной обстановке запечатлена съемочная группа — в том числе, Меган. На фото тогда еще актриса, а не супруга британского принца лежит на полу, закинув ноги на подоконник и отдыхая от обуви на каблуках; кутается в банный халат; позирует на фоне своего трейлера и прячется от нью-йоркского дождя под прозрачным зонтом.

Учитывая, что Меган больше никогда не будет сниматься в кино и сериалах, эти кадры стали бесценным архивом для всех поклонников герцогини.