Фотосессия Адрианы Лимы в туалете взорвала интернет

Фотосессия Адрианы Лимы в туалете взорвала турецкий интернет

Согласно распростаненному сообщению, импровизиованная фотосессия была сделана в Лондоне, во время поездки топ-модели на выстаку модного британского художника.

Лима сделала несколько фотографий в туалете одного из лондонских заведений вместе со своей подругой, подписав снимки следующим образом:

«Сегодня в моей подруге открылся еще однин талант — талант фотографа, и мы сделали импровизированную фотосессию».

Снимки знаменитости вызвали ажиотаж в соцсетях и весьма противоречивую реакцию. Многим поступок Лимы показался выходящим за рамки приличий, но некоторые подписчики похвалили звезду подиума за «креативный подход».

Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com, Адриана Лима шокировала поклонников, снявшись обнаженной.