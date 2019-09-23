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Фотосессия Адрианы Лимы в туалете взорвала турецкий интернет 

RusTurkey.com 1 час назад
Фотосессия Адрианы Лимы в туалете взорвала интернет
Фото: РИА Новости
Согласно распростаненному сообщению, импровизиованная фотосессия была сделана в Лондоне, во время поездки топ-модели на выстаку модного британского художника.
Лима сделала несколько фотографий в туалете одного из лондонских заведений вместе со своей подругой, подписав снимки следующим образом:
«Сегодня в моей подруге открылся еще однин талант — талант фотографа, и мы сделали импровизированную фотосессию».
Снимки знаменитости вызвали ажиотаж в соцсетях и весьма противоречивую реакцию. Многим поступок Лимы показался выходящим за рамки приличий, но некоторые подписчики похвалили звезду подиума за «креативный подход».
Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com, Адриана Лима шокировала поклонников, снявшись обнаженной.
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