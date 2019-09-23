Сестра Фриске выступила на сцене после перерыва

Наталья Фриске выступила на сцене после многолетнего перерыва

Накануне она вновь взяла в руки микрофон и спела на частной вечеринке.

Далеко не все знают о том, что Наталья Фриске , как и ее сестра, была одно время солисткой группы «Блестящие». Но в составе этого популярного женского коллектива девушка была недолго. Уже через год после ухода из коллектива она вышла замуж за сотрудника МЧС . После смерти Жанны продюсеры «Блестящих» пытались убедить Наталью стать постоянной участницей этой группы, но она отказалась и предпочла жить тихой семейной жизнью вместе со своей семьей.

И лишь в 2018 году Наталья внезапно выпустила вместе со своим другом Александром Поповым новую композицию под названием «Две планеты». Песня быстро завоевала популярность в Сети. Пользователи просили сестру покойной певицы выступить с этой песней где-нибудь вживую, но она все не решалась возвращаться к живым выступлениям. Как признавалась сама Наталья, пела она только на семейных праздниках и дружеских торжествах.

Но на днях Наталью Фриске заметили на частной вечеринке, организованной в честь дня рождения директора некой косметической компании. Женщина подарила этому директору свое живое выступление, от которого гости пришли в восторг.

Недавно Наталья также высказывалась по поводу болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк , у которой, по слухам, был диагностирован тот же вид онкологии, который когда-то обнаружили и у Жанны Фриске. Как заявила сестра покойной певицы, в данный момент спасти Анастасию может только ее семья. Наталья призывает родных Заворотнюк постоянно находиться рядом с ней. Кроме того, женщина выразила надежду, что актриса выкарабкается и сможет побороть свою болезнь.