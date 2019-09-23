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Наталья Фриске выступила на сцене после многолетнего перерыва 

express-novosti.ru 1 час назад
Сестра Фриске выступила на сцене после перерыва
Фото: ТАСС
Накануне она вновь взяла в руки микрофон и спела на частной вечеринке.
Далеко не все знают о том, что Наталья Фриске, как и ее сестра, была одно время солисткой группы «Блестящие». Но в составе этого популярного женского коллектива девушка была недолго. Уже через год после ухода из коллектива она вышла замуж за сотрудника МЧС. После смерти Жанны продюсеры «Блестящих» пытались убедить Наталью стать постоянной участницей этой группы, но она отказалась и предпочла жить тихой семейной жизнью вместе со своей семьей.
И лишь в 2018 году Наталья внезапно выпустила вместе со своим другом Александром Поповым новую композицию под названием «Две планеты». Песня быстро завоевала популярность в Сети. Пользователи просили сестру покойной певицы выступить с этой песней где-нибудь вживую, но она все не решалась возвращаться к живым выступлениям. Как признавалась сама Наталья, пела она только на семейных праздниках и дружеских торжествах.
Но на днях Наталью Фриске заметили на частной вечеринке, организованной в честь дня рождения директора некой косметической компании. Женщина подарила этому директору свое живое выступление, от которого гости пришли в восторг.
Недавно Наталья также высказывалась по поводу болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, был диагностирован тот же вид онкологии, который когда-то обнаружили и у Жанны Фриске. Как заявила сестра покойной певицы, в данный момент спасти Анастасию может только ее семья. Наталья призывает родных Заворотнюк постоянно находиться рядом с ней. Кроме того, женщина выразила надежду, что актриса выкарабкается и сможет побороть свою болезнь.
Обращался к семье Анастасии, как писали журналисты информационного агентства «Экспресс-Новости», и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Известный телеведущий призвал родных Заворотнюк сделать публичное заявление, чтобы исключить провокации и распространение новых слухов о состоянии актрисы. Дмитрий уверен, что близкие Анастасии совершают большую ошибку тем, что сохраняют молчание и отказываются от любых комментариев.
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Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Анастасия Заворотнюк , Александр Попов , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , МЧС
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