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Бер назвал решение вернуть Друзя в «Что? Где? Когда?» позорным 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Бер оценил решение вернуть Друзя в «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости
Бывший главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале Илья Бер прокомментировал возрващение Александра Друзя в "Что? Где? Когда?".
Ранее на сайте программы появилось сообщение о возвращении магистра в клуб.
"Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить (вернуть Друзя, — Прим. ред.) и раньше, я знаю", — цитирует его РБК.
Бер назвал решение "позорным в отношении телекомпании "Игра ТВ". При этом он подчеркнул, что пока бывший знаток возвращается только в качестве зрителя в зале. Он посоветовал не допускать его к игре с точки зрения репутации шоу.
Скандал с подкупом
В начале года главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
Он заявил, что перед съемками передачи Друзь попросил дать ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь отметил, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не намеревались выигрывать нечестным путем.
В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь позже извинился за репутационный ущерб, причиненный игре.
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Шоу-бизнес , Виктор Сиднев
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