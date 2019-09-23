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На свадьбе Федора Бондарчука у гостей отобрали телефоны 

ИД «Собеседник» + ещё 1 50 минут назад
На свадьбе Бондарчука у гостей отобрали телефоны
Фото: ИД "Собеседник"
Федор Бондарчук и Паулина Андреева наконец-то официально оформили свои отношения. По этому случаю в Санкт-Петербурге, родном городе 30-летней актрисы, прошло роскошное торжество. 52-летний Федор сделал все для того, чтобы его возлюбленная чувствовала себя в этот день настоящей королевой.
Регистрация брака состоялась во дворце Юсуповых на Мойке, где аренда одного зала стоит 300 тысяч рублей. Бондарчук оплатил сразу три зала. Кстати, быть регистратором бракосочетания Федор попросил Константина Хабенского, тот не отказал.
Торжество прошло в строжайшей секретности. Всем гостям, которых было больше 200 человек, запретили пользоваться смартфонами, чтобы ни одна фотография с праздника не просочилась в интернет. Вместо навороченных гаджетов пришедшим на свадьбу выдавали кнопочные телефоны для связи.
Банкет прошел тоже в историческом месте — знаменитом в Питере Доме Беггровых на Невском проспекте. Тамадой был Игорь Верник, а за музыкальную часть торжества отвечали Глюкоза, Светлана Лобода и Сергей Мазаев.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Игорь Верник , Светлана Лобода , Сергей Мазаев , Константин Хабенский , Федор Бондарчук
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