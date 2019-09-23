На свадьбе Бондарчука у гостей отобрали телефоны

На свадьбе Федора Бондарчука у гостей отобрали телефоны

Федор Бондарчук и Паулина Андреева наконец-то официально оформили свои отношения. По этому случаю в Санкт-Петербурге, родном городе 30-летней актрисы, прошло роскошное торжество. 52-летний Федор сделал все для того, чтобы его возлюбленная чувствовала себя в этот день настоящей королевой.

Регистрация брака состоялась во дворце Юсуповых на Мойке, где аренда одного зала стоит 300 тысяч рублей. Бондарчук оплатил сразу три зала. Кстати, быть регистратором бракосочетания Федор попросил Константина Хабенского , тот не отказал.

Торжество прошло в строжайшей секретности. Всем гостям, которых было больше 200 человек, запретили пользоваться смартфонами, чтобы ни одна фотография с праздника не просочилась в интернет. Вместо навороченных гаджетов пришедшим на свадьбу выдавали кнопочные телефоны для связи.