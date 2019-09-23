Шуфутинский высказался о раскрытии убийства Круга

«Никто не хотел обвинять человека, не имея неоспоримых доказательств того, что он совершил это страшное преступление», — подчеркнул артист.

Шуфутинский назвал себя «юридически мало образованным» человеком и подчеркнул, что у следствия есть свои правила и законы.

Певец подчеркнул, что поклонники Круга до сих пор скорбят из-за его гибели.

«Нам всем очень неприятно и жалко, что наша страна потеряла такого артиста, которого абсолютно все любили», — заключил он.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент вместе с ним в доме находились его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

В 2019 году появилась дополнительная информация об обстоятельствах дела, поэтому предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова

Агеев рассказал, что криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году) заказал ему и еще одному члену банды — Дмитрию Веселову — нападение на дом Круга. По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. Агеев утверждает, что в тот вечер певца не должно было быть дома. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой и застал грабителей врасплох. По словам Агеева, Веселов напал на тещу певца, а когда ему попытался помешать Круг, выстрелил в него два раза.

Самого Веселова в 2003 году убил еще один член банды «Тверские волки» Александр Осипов. Свои мотивы он объяснил местью за убийство Круга.