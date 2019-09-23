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Шуфутинский высказался о раскрытии убийства Круга 

Рамблер 50 минут назад
Шуфутинский высказался о раскрытии убийства Круга
Фото: ТАСС
Певец Михаил Шуфутинский заявил, что дело об убийстве Михаила Круга удалось раскрыть только спустя 17 лет из-за отсутствия неоспоримых доказательств. Об этом сообщает РИА ФАН.
«Никто не хотел обвинять человека, не имея неоспоримых доказательств того, что он совершил это страшное преступление», — подчеркнул артист.
Шуфутинский назвал себя «юридически мало образованным» человеком и подчеркнул, что у следствия есть свои правила и законы.
Певец подчеркнул, что поклонники Круга до сих пор скорбят из-за его гибели.
«Нам всем очень неприятно и жалко, что наша страна потеряла такого артиста, которого абсолютно все любили», — заключил он.
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент вместе с ним в доме находились его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
В сентябре 2019-го Следственный комитет (СК) РФ объявил, что картину преступления удалось восстановить.
В 2019 году появилась дополнительная информация об обстоятельствах дела, поэтому предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова.
Агеев рассказал, что криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году) заказал ему и еще одному члену банды — Дмитрию Веселову — нападение на дом Круга. По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. Агеев утверждает, что в тот вечер певца не должно было быть дома. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.
Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой и застал грабителей врасплох. По словам Агеева, Веселов напал на тещу певца, а когда ему попытался помешать Круг, выстрелил в него два раза.
Самого Веселова в 2003 году убил еще один член банды «Тверские волки» Александр Осипов. Свои мотивы он объяснил местью за убийство Круга.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Осипов , Михаил Шуфутинский , Михаил Круг , СКР , ФСИН
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