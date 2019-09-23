Кинопробы: Собчак снимется в новом сериале Богомолова

В основу сценария легла реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова , который стал известен, как «ангарский маньяк».

Как напоминает РИА ФАН, он был задержан в 2012 году по подозрению в 29 убийствах женщин в Иркутской области . Их он совершил в период с ноября 1994 года по 2000 год. В 2015-ом суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Впоследствии Попкова, который начал убивать, еще работая в МВД, признали виновным еще в 60 преступлениях.

Кстати, ранее НСН писала, что источник, близкий к окружению Ксении Собчак, сообщил, что экс-кандидат в президенты согласилась стать ведущей телепрограммы «Пусть говорят».

Телекритик Александр Мельман в эфире НСН отметил, что профессионализм Собчак сомнений не вызывает.

«Я отношусь к ней с уважением, как к очень профессиональному политическому журналисту. То, что она делала на «Дожде» (телеканал — НСН) мне всегда импонировало — она очень точна, информирована. Даже сейчас на YouTube некоторые ее интервью тоже довольно хороши. Она, безусловно, профессионал, и привлекает к себе внимание», — сказал телекритик.

Также на сайте Первого канала появился промо-ролик, в котором ведущая, находясь в ванной, разговаривает по телефону.

«Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» — говорит Собчак.

Александр Мельман полагает, что Первый канал с помощью Собчак будет бороться за лидирующие позиции в федеральном телеэфире.