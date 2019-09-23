Подписчица умоляет Решетову родить в день рождения подруги

Подписчица попросила Решетову родить на день рождения подруги

Подписчица Насти Решетовой попросила беременную знаменитость родить ребенка на день рождения ее подруги. Об этом сама подруга Тимати рассказала в сторис в Instagram. Девушка разместила скриншот, на котором некоторая поклонница просит спланировать роды к 14 октября.

«Привет, роди, пожалуйста, 14 октября. Ради моей подруги. У нее 14 день рождения», — гласит поступившее в Direct сообщение.

Сама Решетова отказать за столь вежливую просьбу «не смогла». Модель иронично ответила «да, конечно». Ранее Настя говорила, что врачи назначили ей ПДР на 13 число, но эта дата может сдвинуться как на более раннее число, так и на более позднее. Сейчас знаменитость, по ее собственным уверениям, чувствует себя хорошо — девушка не мучается гормональными всплесками и хандрой, прекрасно выглядит внешне и находится в предвкушении родов.

Ранее Настя хвасталась снимком с нового айфона. Модель отметила, что находится в восторге от камеры, ведь на новом гаджете качество снимков заметно превосходит предыдущие экземпляры.