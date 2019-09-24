Потребовал ДНК-тест: у Кашпировского обнаружился внебрачный сын

Знаменитый психотерапевт и телецелитель — 80-летний Анатолий Кашпировский вновь стал отцом. Так, по крайней мере утверждают 27-летний Алексей Фуштей и его мать Светлана. Молодой человек пришел на программу «Пусть говорят», где рассказал историю своего рождения и о намерениях сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство со знаменитостью.

У легендарного телецелителя перестроечных лет Анатолия Кашпировского обнаружился внебрачный сын, сообщает «СтарХит». По словам 27-летнего Алексея Фуштея, знаменитый на весь Советский Союз психотерапевт является его биологическим отцом. Об этом молодому мужчине рассказала его мать Светлана.

Кашпировский был невероятно популярен в конце восьмидесятых годов, тогда вся страна была уверена в целительских способностях экстрасенса, а армия поклонниц грезила о том, чтобы заполучить его себе в любовники. Как утверждает предполагаемый наследник 80-летней знаменитости, его матери это удалось. Мужчина уверяет, что родился на свет в результате их мимолетной связи.

Свое откровенное заявление Фуштей сделал в студии программы «Пусть говорят». Предполагаемый сын также подчеркнул, что готов пройти все необходимые тесты, чтобы установить родство.

«Меня мучает вопрос — кто я. Мать говорит, что мой отец Кашпировский. Он утверждает, что это лишь гипотеза. Я хочу установить правду», — сказал Алексей.

Фуштей рассказал о том, что пытался лично поговорить с предполагаемым отцом, однако тот отнесся к нему скептически. В настоящее время мужчина рассчитывает на генетическую экспертизу, которая, по его утверждению, должна подтвердить его слова.

Молодой человек также заверил, что унаследовал не только внешнее сходство со знаменитым отцом, но и сверхъестественные способности. По словам Алексея, он способен избавлять людей от боли в спине.

«Я сегодня видел его на улице, когда подъехал, и честно скажу: когда он шел, я почувствовал энергию Анатолия Михайловича», — признался знакомый гипнотизера Сергей Харин.

Поддержать сына также пришла и Светлана Фуштей. Женщина рассказала о том, почему столько лет скрывала от общественности свой роман с Кашпировским. Выяснилось, что в те годы у телецелителя проходил бракоразводный процесс с первой супругой, и он вскоре намеревался вновь вступить в брак уже с другой женщиной. Поскольку новость о тайном романе могла разрушить его репутацию, Светлана дала ему слово, что будет молчать о рождении ребенка.

В качестве доказательства их романтических отношений женщина предоставила совместную фотографию с бывшим возлюбленным. На снимке экстрасенс стоит рядом с Фуштей, а та нежно касается его лица.

«К сожалению, это единственный снимок, потому что Анатолий Михайлович аннулировал все пленки. Не жаловал на себя компромат, будем так говорить. Он все фотографии контролировал, и любые пленки удалялись», — рассказала женщина.

По словам Светланы, она решилась нарушить давнее обещание по настоятельной просьбе сына. Алексей заверил, что не намерен претендовать на наследство знаменитого родителя, но ему хотелось бы завести с ним дружбу.

«Кашпировский потерял дочку. Я думаю, что появление такого мальчика может быть ему усладой», — сказала приятельница семьи Фуштей Татьяна Демидова.

Кроме того, Светлана рассказала о том, что о рождении Алексея знала и покойная дочь целителя — Елена Кашпировская. Якобы девушка была у них в гостях и познакомилась с братом.

«Леночка увидела Алешу. Она сильно плакала», — предполагаемая бывшая любовница Кашпировского.

Алексей в свою очередь выразил надежду, что предполагаемый родитель согласится сдать свой биологический материал для ДНК-теста.

До этого в ситуации попытался разобраться физиономист Сергей Дюпин.