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Елена Ваенга доказала отсутствие пластики лица своим детским фото 

Grazia 1 час назад
Ваенга доказала отсутствие пластики лица
Фото: РИА Новости
42-летняя исполнительница и автор песен оказалась обладательницей прекрасного чувства юмора. Она искусно ответила на язвительный комментарий в свой адрес.
После своего концерта в Санкт-Петербурге Елена Ваенга показала поклонникам свое фото без макияжа, на что получила неожиданный комментарий от поклонницы: "Зачем вы губы сделали? Они вас хороши были естественными". Слов остальных подписчиков артистки о том, что никаких манипуляций с губами Ваенга не проводила, не убедили автора комментария.
Но спустя несколько часов звезда решила сама расставить все точки. Она не поленилась найти свое детское фото, по ракурсу один в один напоминающее то, что вызвало подозрения о пластике. Благодаря архивному снимку видно, что все черты лица певицы остались прежними. Разве что брови изменились в форме. Елена сделала коллаж и прикрепила к нему комментарий от особо "внимательной" подписчицы.
Свой пост Ваенга сопроводила множеством смеющихся эмодзи.
Шутливое настроение певицы подхватили и ее фолловеры: "Действительно, зачем губы уменьшили? Сейчас же в моде пухлые", "Это папе с мамой за губы спасибо", "Главное, что вы прекрасно поете! А какие губы — это дело десятое…".
Недавно актриса Рене Зеллвегер рассказала о пластических операциях. А Тина Канделаки сделала операцию по уменьшению ушных мочек.
Ранее Селена Гомес создала бикини, скрывающее ее шрам от операции по пересадке почки.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Елена Ваенга , Санкт-Петербург
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